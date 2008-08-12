«Динамо» вирушило в Москву, на «Спартак»

У вівторок о 10.00 з аеропорту Бориспіль делегація київського «Динамо» вилетіла до Москви, на матч кваліфікації Ліги чемпіонів зі «Спартаком» В її складі 21 футболіст:

Воротарі: Шовковський, Рибка, Богуш

Захисники: Допілка, Бетао, Діакате, Михалик, Романчук, Несмачний, Ель Каддурі

Півзахисники: Гіоане, Вукоєвич, Алієв, Морозюк, Нінкович, Зозуля

Нападаючі: Бангура, Шацьких, Кравець, Мілевський, Ярмоленко

Як повідомляє прес-служба ФК «Динамо Київ»,передматчеве тренування на стадіоні «Лужнікі» команда Юрія Сьоміна проведе сьогодні увечері. Тренерський штаб зможе визначитися з 18-ма гравцями, які будуть включені в заявку на гру. Перед тренуванням Юрій Сьомін проведе прес-конференцію.

Нагадаємо, що перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між «Спартаком» (Москва) і «Динамо» (Київ) почнеться 13-го серпня о 19.00 (час київський). В Україні в прямому ефірі поєдинок транслюватиме телеканал «Інтер».