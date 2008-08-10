Китай здобуває четверте золото (фото)

Перше місце в змаганнях із синхронних стрибків у воду з триметрового трампліну посів дует китайських спортсменок Цзіндзін Го і Мініся У. Росіянки Юлія Пахаліна і Анастасія Позднякова здобули срібні медалі. Бронзу взяли стрибунки з Німеччини Хайке Фішер і Дітте Коціан.

*** Золоту медаль у змаганнях у стендовій стрільбі в трапі на Олімпіаді-2008 виграв чех Давид Костелецькі, який у фіналі жодного разу не схибив. Друге місце посів італієць Джованні Пеллієло. Росіянин Олексій Аліпов має бронзову медаль, в перестрілці за третє місце Аліпов виявився точнішим за австралійця Майкла Даймонда.

Фото AP і Reutres