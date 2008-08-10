Китай здобуває четверте золото (фото)
11:00, 10 серпня 2008Спорт
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А Чехія - друге
Перше місце в змаганнях із синхронних стрибків у воду з триметрового трампліну посів дует китайських спортсменок Цзіндзін Го і Мініся У. Росіянки Юлія Пахаліна і Анастасія Позднякова здобули срібні медалі. Бронзу взяли стрибунки з Німеччини Хайке Фішер і Дітте Коціан.
|Юлія Пахаліна, Анастасія Позднякова (Росія), Цзиндзин Го, Минся У (Китай), Хайке Фішер, Дітте Коціан (Німеччина)
|Давид Костелецькі, Чехія
*** Золоту медаль у змаганнях у стендовій стрільбі в трапі на Олімпіаді-2008 виграв чех Давид Костелецькі, який у фіналі жодного разу не схибив. Друге місце посів італієць Джованні Пеллієло. Росіянин Олексій Аліпов має бронзову медаль, в перестрілці за третє місце Аліпов виявився точнішим за австралійця Майкла Даймонда.
Фото AP і Reutres
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