Українці на Олімпіаді: стрільба не пішла

На Олімпіаді в Пекіні завершилися виступи чоловіків у стрільбі з пневматичного пістолету на 10 метрів.

Українці Олег ОМЕЛЬЧУК і Іван РИБОВАЛОВ посіли, відповідно, 17-те і 35-те місця, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

За словами спортсменів, вони були налаштовані рішуче, але зробивши перші постріли, зрозуміли, що стрільба не пішла. «Дуже не задоволені результатом, хоча на старт виходили в повній бойовій готовності. Звісно ж, ми зробили для себе висновки і в наступних номерах програми все врахуємо», – підкреслили олімпійці.