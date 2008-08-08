Сьогодні відкриваються Олімпійські ігри

Сьогодні у Пекіні офіційно відкриваються Олімпійські ігри. Вже зараз кажуть, що спортивний захід є найбільш заполітизованим від часу Олімпіади у Москві у 1980 році.

Після низки суперечливих заяв про недотримання прав людини у Китаї і проблеми Тибету, увага зосереджена на церемонії відкриття, відзначає Бі-бі-сі.

Президент Міжнародного Олімпійського комітету Жак Роґґ на своїй останній перед Іграми прес-конференції ще раз наголосив, що спортсмени не повинні робити жодних політичних заяв на офіційних заходах.

Після семи років планування і інвестицій на 40 мільярдів доларів Китай зробив усе, аби вразити свій досконалою організацією.

Відкриття провадитиметься у новому національному стадіоні, який отримав назву Гніздо птаха, через масивне переплетення сталевих конструкцій.

Під час церемонії відкриття на поле вийдуть 10 тисяч учасників шоу, яке спостерігатимуть, як очікується 4 мільярди глядачів у цілому світі.

Організатори сподіваються, що з початком змагань усі політичні питання, свобода Інтернету, та забруднення повітря відійдуть на другий план. Китайський уряд твердить, що китайці пишаються проведенням Олімпіади.