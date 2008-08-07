На Олімпіаді відкрили «Український дім»

Cьогодні у Посольстві України в Китайській Народній Республіці відбулася урочиста церемонія відкриття “Українського дому” на ХХІХ Літніх олімпійських та XIII Паралімпійських іграх 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ.

Це заклад, де здійснюватимуться урочисті заходи Національного олімпійського комітету України під час ігор, який цього разу вперше створено на базі Посольства України, додали в МЗС.

В церемонії відкриття “Українського дому” взяли участь віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту України Юрій ПАВЛЕНКО, Президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА, Надзвичайний і Повноважний Посол України в КНР Сергій КАМИШЕВ.

Олімпійський дім працюватиме на території Посольства України під час ХХІХ Літніх олімпійських ігор та XIII Паралімпійських ігор 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, ігри ХХІХ Олімпіади відбудуться у Пекіні (Китайська Народна Республіка) з 8 по 24 серпня 2008 року, ХІІІ паралімпійські ігри - 6-17 вересня.