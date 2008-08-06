Закінчився, дякувати Богові, матч Динамо - Дрогеда

Закінчився матч-відповідь другого відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА між командами Динамо (Київ, Україна) і Дрогеда (Ірландія)

Динамо - Дрогеда 2:2 (Алієв 13, Мілевський 73 пен. - Робінсон 42 пен., Гартленд 89).

Матч, всупереч очікуванням, пройшов без великої переваги киян, а останні хвилини гри цілком могли стати для них останніми хвилинами в Лізі цього року. Дрогеда була ДУЖЕ близька до третього голу.

За сумою двох зустрічей (перший матч Динамо виграло 2:1) в третій відбірковий раунд виходить київське Динамо. Його суперником, згідно із жеребкуванням, буде московський Спартак.

Перший матч третього кваліфікаційного раунду Спартак (Москва) - Динамо (Київ) відбудеться 13 серпня в Москві на Великій спортивній арені "Лужники". Гра у відповідь пройде 27 серпня в Києві. Переможець вийде в груповий турнір.

На цю хвилину також закінчилися матчі БАТЕ - Андерлехт 2:2 (2:1) і Динамо, Тбілісі - Панатінаїкос 0:0 (0:3). У білоруської команди попереду матчі з софійським Левські (Болгарія), а греки чекають підсумку матчу Спарта (Чехія) - Шериф (Молдова).