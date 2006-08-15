Андрій Шевченко чекає другу дитину

Не встиг Андрій Шевченко перебратися до туманного Альбіону і зіграти свої перші матчі у футбольному клубі Абрамовича, як дружина Крістен Пазік зробила йому справжній подарунок.

У Шеви буде друга дитина. Цю інформацію підтвердили у "Челсі".

На жаль, інші подробиці залишаються великою таємницею. Поки невідома ні стать майбутньої дитини, ні те, яким буде її ім’я. До речі, за цим, здається, справа не стане. Фанати Шевченка вже почали сперечатися, як же назве Андрій свого другого сина (доньку?).

Першого ж свого сина подружжя назвало Джордан. Йому зараз трохи менше двох років.

Народження другої дитини з боку Крістен дехто розглядає як своєрідну винагороду Андрію за те, що він погодився переїхати в Англію.

Що б не говорив сам Шевченко, остаточно до переїзду його схилила дружина. Американська модель Пазік погано говорить італійською мовою і сидіти в Мілані з дитиною їй просто нудно.

Торік вона лише чотири рази брала участь у великих показах мод, а весь інший час була змушена проводити вдома.

Кажуть, що якось на одному зі світських раутів американка познайомилася з дружиною Романа Абрамовича Іриною. Довідавшись про те, що Абрамович хоче запросити в "Челсі" її чоловіка, Пазік поцікавилася в Ірини, чи не знайдеться для неї роботи в Лондоні. За кілька днів подруга передзвонила і сказала, що знайшла їй тепле містечко в одному з кращих модельних агентств.

Після цього Шевченка обробляли вже двоє - Роман Абрамович і власна дружина.

TabloID