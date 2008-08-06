Олімпійський вогонь вийшов на фінальну естафету

У китайській столиці відбулася урочиста церемонія старту останнього етапу естафети олімпійського вогню Ігор-2008, яка триватиме три дні.

Сьогодні почалася його фінальна хода від воріт Умень Забороненого міста (Імператорського палацу), передає ІТАР-ТАРС.

На встановленій біля самих воріт барвистій сцені з олімпійськими кільцями відбувся концерт, участь у якому взяли численні творчі колективи. Кульмінацією церемонії стало запалення факела від олімпійського вогню, доставленого в спеціальній лампаді. Честь почати цей відтинок естафети випало першому китайському космонавтові Ян ЛІВЕЮ.

За весь цей час участь в естафеті візьме 841 факелоносець, брошуру з повним списком імен яких надали на згадку журналістам організатори цього заходу. Загальна протяжність пекінського маршруту перевищить 38 км. Маршрут сплановано так, аби показати світові весь колорит столиці - від стародавніх архітектурних пам`яток, до сучасних районів з хмарочосами.