По Дмитрові Халаджи пройшла автоколона вагою 20 тонн (фото)
16:14, 02 серпня 2008Спорт
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Три вантажівки і трактор
Автоколона з трьох вантажівок і одного колісного трактора загальною вагою 20 тонн учора проїхала по українському атлетові Дмитру Халаджи.
Атлет продемонстрував рекорд у рідному місті Комсомольськ (Волновахський р-н, Донецька обл.). Дмитро ліг на мати, асистенти зверху поклали на нього дерев’яний щит, по якому і їхала колона.
14 серпня Халаджи відбуде до Ульяновська (Росія), де в рамках фестивалю ковальського мистецтва збирається встановити рекорд для Книги рекордів Росії.
Фото УНІАН
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