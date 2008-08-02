По Дмитрові Халаджи пройшла автоколона вагою 20 тонн (фото)

Автоколона з трьох вантажівок і одного колісного трактора загальною вагою 20 тонн учора проїхала по українському атлетові Дмитру Халаджи.

Атлет продемонстрував рекорд у рідному місті Комсомольськ (Волновахський р-н, Донецька обл.). Дмитро ліг на мати, асистенти зверху поклали на нього дерев’яний щит, по якому і їхала колона.

14 серпня Халаджи відбуде до Ульяновська (Росія), де в рамках фестивалю ковальського мистецтва збирається встановити рекорд для Книги рекордів Росії.

Фото УНІАН