В Україні розпочався міжнародний джампінг-фестиваль
20:04, 01 серпня 2008Спорт
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... з мосту в парку імені Гагаріна
Сьогодні у Житомирі розпочався триденний міжнародний фестиваль зі стрибків з мосту "Перший міжнародний Rope jumping фестиваль".
Як повідомили УНІАН в прес-службі Житомирської міськради, на фестиваль прибули команди з різних регіонів України, Росії, Білорусі.
Учасники фестивалю демонструватимуть свою майстерність на пішохідному мосту в парку імені Юрія Гагаріна.
Обов’язковою умовою участі у фестивалі є наявність страховки.
Такий захід у Житомирі відбувається вперше.
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