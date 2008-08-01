В Україні розпочався міжнародний джампінг-фестиваль

Сьогодні у Житомирі розпочався триденний міжнародний фестиваль зі стрибків з мосту "Перший міжнародний Rope jumping фестиваль".

Як повідомили УНІАН в прес-службі Житомирської міськради, на фестиваль прибули команди з різних регіонів України, Росії, Білорусі.

Учасники фестивалю демонструватимуть свою майстерність на пішохідному мосту в парку імені Юрія Гагаріна.

Обов’язковою умовою участі у фестивалі є наявність страховки.

Такий захід у Житомирі відбувається вперше.