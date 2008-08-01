Суркіс бачить у грі зі "Спартаком" єдину проблему

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував підсумки жеребкування третього відбіркового етапу Ліги чемпіонів, в якому його команда у разі успіху у матчі проти ірландської "Дрогеди" може битися за путівку в груповий раунд з московським "Спартаком".

"Реакція на жеребкування абсолютно нормальна, спокійна. Тому що якщо ви стежили за її ходом, то бачили, що в потенційних суперниках у нас залишалися "Ювентус", "Фіорентіна", "Барселона", "Ліверпуль" — команди, які на сьогоднішній день будуть все-таки сильніші за "Спартак". У будь-якому випадку, нам треба грати і проходити в груповий турнір Ліги чемпіонів. Єдина проблема — це те, що спартаківці грають на штучному полі".

Чемпионат.ру