Жеребкування Кубка УЕФА: Дніпро поїде до Швейцарії

Відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Кубка УЄФА. Представник українського чемпіонату в цьому турнірі Дніпро, який посів у торішній першості країни 4-е місце, зіграє з командою Беллінцона з м. Лугано (Швейцарія).

Перший матч пройде 14 серпня в Україні, відповідь у Швейцарії рівно за два тижні.

Усі 32 пари виглядають так:

Широки Брієг (Боснія) - Бешикташ (Туреччина)

Брага (Португалія) - Зріньські (Боснія)

Локомотив (Софія, Болгарія) - Борац (Сербія)

Войводіна (Сербія) - Хапоель (Тель-Авів, Ізраїль)

Аріс (Греція) - Славен (Хорватія)

Літекс (Болгарія) - Хапоель (Кірьят-Шмона, Ізраїль)

Депортіво (Іспанія) - Хайдук (Хорватія)

АПОЕЛ (Кіпр) - Црвена Звезда (Сербія)

Влазнія (Албанія) - Наполі (Італія)

Маккабі (Нетанія, Ізраїль) - Черно Море (Болгарія)

Омонія (Кіпр) - АЕК (Греція)

Металург (Лієпая, Латвія) - Васлуй (Румунія)

Цюріх (Швейцарія) - Штурм (Австрія)

Штутгарт (Німеччина) - Дьор (Угорщина)

Лех (Польща) - Грассхопперс (Швейцарія)

Слован (Чехія) - Жиліна (Словаччина)

ВІТ-Джорджія (Грузія) - Аустрія (Відень, Австрія)

Янг Бойз (Швейцарія) - Дебрецен (Угорщина)

Легія (Польща) – ФК Москва (Росія)

Дніпро (Україна) - Беллінцона (Швейцарія)

Любляна (Словенія) - Герта (Німеччина)

Судува (Литва) - Зальцбург (Австрія)

Юргорден (Швеція) - Русенборг (Швеція)

Гвін оф Саут (Шотландія) - Норселлан (Данія)

Гент (Бельгія) - Калмар (Швеція)

Манчестер Сіті (Англія) - Мідт`юлланд (Данія)

Хонка (Фінляндія) - Вікінг (Норвегія)

Хака (Фінляндія) - Брондбю (Данія)

Стабек (Норвегія) - Ренн (Франція)

Копенгаген (Данія) - Ліллестрем (Норвегія)

Ельфсборг (Швеція) - Сент-Патрік (Ірландія)

Астон Вілла (Англія) - Хафнарфьордур (Ісландія)