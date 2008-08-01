Жеребкування Кубка УЕФА: Дніпро поїде до Швейцарії
... де зустрінеться з луганською командою
Відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Кубка УЄФА. Представник українського чемпіонату в цьому турнірі Дніпро, який посів у торішній першості країни 4-е місце, зіграє з командою Беллінцона з м. Лугано (Швейцарія).
Перший матч пройде 14 серпня в Україні, відповідь у Швейцарії рівно за два тижні.
Усі 32 пари виглядають так:
Широки Брієг (Боснія) - Бешикташ (Туреччина)
Брага (Португалія) - Зріньські (Боснія)
Локомотив (Софія, Болгарія) - Борац (Сербія)
Войводіна (Сербія) - Хапоель (Тель-Авів, Ізраїль)
Аріс (Греція) - Славен (Хорватія)
Літекс (Болгарія) - Хапоель (Кірьят-Шмона, Ізраїль)
Депортіво (Іспанія) - Хайдук (Хорватія)
АПОЕЛ (Кіпр) - Црвена Звезда (Сербія)
Влазнія (Албанія) - Наполі (Італія)
Маккабі (Нетанія, Ізраїль) - Черно Море (Болгарія)
Омонія (Кіпр) - АЕК (Греція)
Металург (Лієпая, Латвія) - Васлуй (Румунія)
Цюріх (Швейцарія) - Штурм (Австрія)
Штутгарт (Німеччина) - Дьор (Угорщина)
Лех (Польща) - Грассхопперс (Швейцарія)
Слован (Чехія) - Жиліна (Словаччина)
ВІТ-Джорджія (Грузія) - Аустрія (Відень, Австрія)
Янг Бойз (Швейцарія) - Дебрецен (Угорщина)
Легія (Польща) – ФК Москва (Росія)
Дніпро (Україна) - Беллінцона (Швейцарія)
Любляна (Словенія) - Герта (Німеччина)
Судува (Литва) - Зальцбург (Австрія)
Юргорден (Швеція) - Русенборг (Швеція)
Гвін оф Саут (Шотландія) - Норселлан (Данія)
Гент (Бельгія) - Калмар (Швеція)
Манчестер Сіті (Англія) - Мідт`юлланд (Данія)
Хонка (Фінляндія) - Вікінг (Норвегія)
Хака (Фінляндія) - Брондбю (Данія)
Стабек (Норвегія) - Ренн (Франція)
Копенгаген (Данія) - Ліллестрем (Норвегія)
Ельфсборг (Швеція) - Сент-Патрік (Ірландія)
Астон Вілла (Англія) - Хафнарфьордур (Ісландія)