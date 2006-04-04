Кличко відмовляється битись
09:16, 04 квітня 2006Спорт
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Віталій Кличко спростував повідомлення про його повернення до боксу
Віталій Кличко спростував повідомлення про його повернення до боксу
Віталій Кличко спростував повідомлення ЗМІ про те, що він збирається відновити спортивну кар`єру.
"Моє рішення про завершення спортивної кар`єри остаточне. Упевнений, що більшість людей змогла неодноразово переконатися у тому, що я тримаю своє слово, і ніколи не зраджував його", - заявив боксер, повідомляє proUA.
При цьому він відзначив, що розуміє бажання прихильників знов побачити його на ринзі. "Я розумію бажання любителів спорту побачити мене на ринзі, щоб знову і знову переживати радість перемоги. Проте мій вибір, про який я оголосив 9 листопада минулого року, є остаточним", - підкреслив Кличко.
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