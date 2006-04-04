Кличко відмовляється битись

Віталій Кличко спростував повідомлення про його повернення до боксу

Віталій Кличко спростував повідомлення ЗМІ про те, що він збирається відновити спортивну кар`єру.

"Моє рішення про завершення спортивної кар`єри остаточне. Упевнений, що більшість людей змогла неодноразово переконатися у тому, що я тримаю своє слово, і ніколи не зраджував його", - заявив боксер, повідомляє proUA.

При цьому він відзначив, що розуміє бажання прихильників знов побачити його на ринзі. "Я розумію бажання любителів спорту побачити мене на ринзі, щоб знову і знову переживати радість перемоги. Проте мій вибір, про який я оголосив 9 листопада минулого року, є остаточним", - підкреслив Кличко.