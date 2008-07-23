Топ-10 спортсменок світу за сумою заробітку

Російська тенісистка Марія Шарапова посіла перше місце в списку найбільш високооплачуваних спортсменок, складеному американським журналом The Forbes. За останній рік Шарапова заробила 26 мільйонів доларів. Друге і третє місце в рейтингу займають американські тенісистки сестри Серена і Вінус Вільямс, які заробили, відповідно, 14 і 13 мільйонів доларів.

На четвертій позиції - колишня перша ракетка миру Жюстін Енен, яка нещодавно завершила кар`єру, з Бельгії. Її заробіток склав 12,5 мільйона доларів. Місця з п`ятого по сьоме займають гольфістки: американка Мішель Уай, Анніка Соренстам з Швеції та Лорена Очоа з Мексики, які заробили, відповідно, 12, 11 і 10 мільйонів доларів.

Далі в десятці найбагатших спортсменок автогонщиця Даіика Патрік із США (7 мільйонів доларів), перша ракетка світу сербка Ана Іванович (6,5 мільйона доларів), американська гольфістка Паула Крімер (6 мільйонів доларів).

Таким чином, у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменок домінують тенісистки і гольфистки. Як зазначає видання, футболісткам і баскетболісткам ще дуже далеко до заробітків Девіда Бекхема і Леброна Джеймса.

Марія Шарапова регулярно посідає високі місця в рейтингах багатих знаменитостей. За підсумками 2007 року журнал Forbes поставив її на третю позицію в списку найбільш високооплачуваних молодих зірок спорту і шоу-бізнесу.

Лента.ру