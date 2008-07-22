Шева з командою вирушив у азійське турне

Андрій Шевченко зі своїм "Челсі" вирушив у азійське турне Китаєм та Малайзією.

Готуватися до нового сезону підопічні Феліпе Сколларі будуть граючи з місцевими командами, повідомляє ICTV.

Найбільше питань до бразильця стосовно майбутнього двох лідерів лондонців Лемпарда і Дрогба. Френк тренується з командою, хоча про його можливий від’їзд з "Челсі" чуток все більше. Тим часом Дідьє відновлюється після травми й до Китаю з командою не поїхав.

Зате у складі команди Сколларі наш Андрій Шевченко. Скоріше за все йому доведеться їсти нелегкий хліб вічного запасного в команді.

Натомість Петер Чех без ризику опинитися в ситуації Шеви не залишить "Стемфорд Брідж" наступні 5 років. Чеський голкіпер "синіх" уклав з командою нову угоду про співпрацю. 26-річний кіпер висловив свою вдячність і невимовну радість у зв`язку із продовженням роботи у лондонському клубі.