Ющенко привітав Кличка з перемогою над Томпсоном
16:27, 14 липня 2008Спорт
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Президент пишається боксером
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українського боксера-професіонала, Чемпіона світу за версіями ІВF, ІВО та WВО у надважкій вазі Володимира КЛИЧКА із переможним захистом чемпіонського титулу у двобої з американцем Тоні ТОМПСОНОМ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, В.ЮЩЕНКО побажав боксерові здоров`я, щастя і нових звитяжних переможних двобоїв.
«Ми пишаємося Вами як великим українським спортсменом і патріотом своєї держави, який примножив спортивну славу України. Ви продемонстрували прекрасний бокс, високу майстерність, мужність та професіоналізм, подали приклад молодим спортсменам, як треба боротися і перемагати», – йдеться у привітанні В.ЮЩЕНКА.
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