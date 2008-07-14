Ющенко привітав Кличка з перемогою над Томпсоном

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українського боксера-професіонала, Чемпіона світу за версіями ІВF, ІВО та WВО у надважкій вазі Володимира КЛИЧКА із переможним захистом чемпіонського титулу у двобої з американцем Тоні ТОМПСОНОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, В.ЮЩЕНКО побажав боксерові здоров`я, щастя і нових звитяжних переможних двобоїв.

«Ми пишаємося Вами як великим українським спортсменом і патріотом своєї держави, який примножив спортивну славу України. Ви продемонстрували прекрасний бокс, високу майстерність, мужність та професіоналізм, подали приклад молодим спортсменам, як треба боротися і перемагати», – йдеться у привітанні В.ЮЩЕНКА.