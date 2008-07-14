Кличко радий, що тепер виглядає як справжній боксер

Український боксер-важкоатлет Володимир КЛИЧКО після перемоги над американцем Тоні ТОМПСОНОМ заявив, що він ще не знає, хто буде його наступним суперником. Чемпіон світу за версіями IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO (Всесвітня боксерська організація) пообіцяв вибрати опонента протягом двох тижнів, повідомляє Associated Press.

12 липня в Гамбурзі В.КЛИЧКО нокаутував Т.ТОМПСОНА в 11-му раунді і захистив титули, що належать йому. Американець зустрічався з українським боксером на правах офіційного претендента на звання чемпіона WBO. При цьому ще до бою IBF зобов`язала В.КЛИЧКА провести поєдинок зі своїм претендентом - росіянином Олександром ПОВЄТКІНИМ.

Планувалося, що бій В.КЛИЧКО – О.ПОВЄТКІН відбудеться восени цього року, а однією з можливих дат проведення матчу називалося 26 листопада. У найближчу суботу, 19 липня, О.ПОВЄТКІН в підмосковному Чехові зустрінеться з американцем Таурусом САЙКСОМ.

Коментуючи хід бою з Т.ТОМПСОНОМ, В.КЛИЧКО сказав, що на початку зустрічі він не міг знайти свій ритм, а його джеб (прямий удар з "передньої", у разі В.КЛИЧКА - лівої руки) не працював. Українець зазначив, що йому довелося перейти до плану "Б" і частіше використати удари правою рукою.

За словами чемпіона світу, поєдинок з Т.ТОМПСОНОМ видався для нього непростим, але В.КЛИЧКА ця обставина порадувала. "Мені вже давно не ставили синяків, так що тепер я виглядаю як справжній боксер", - додав українець.

Т.ТОМПСОН визнав перевагу В.КЛИЧКА і сказав, що до кінця бою відчував себе утомленим. "Він (В.КИІЧКО - УНІАН) зробив те, що мав робити великий чемпіон - використовував свою перевагу, коли я був уразливий. Зараз у мене болить тільки серце - через те, що я програв", - сказав американець.