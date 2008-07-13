Збірна світу з футболу не змогла обіграти збірну Франції

Товариським матчем збірна Франції та збірна миру відзначили десятиріччя перемоги французів на чемпіонаті світу з футболу 1998 року.

Гра відбулась у суботу ввечері на стадіоні "Стад де Франс" в Сен-дені, де десять років тому збірна Франції у фіналі ЧС обіграла команду Бразилії - 3:0. 12 липня 1998 року дубль зробив Зінедін Зідан, а третій гол записав Емманюель Петі.

Французи вийшли на поле практично в тому ж (18 з 22-х) складі, що й 1998 року, а її наставником, як і десять років тому, був Еме Жаке. Збірну світу тренували Арсен Венгер і Христо Стоїчков.

Голи у ювілярів забили Зінедін Зідан (66), Людовик Жюлі (89) і Бернар Діомед (дод. час). У команді гостей відзначилися іспанець Еміліо Бутрагеньо (25), португалець Педро Паулета (70) і хорват Давор Шукер (дод. час). Таким чином - "святкові" 3:3.

За інформацією Французької федерації футболу (FFF), на гру прийшло близько 80 тисяч глядачів.

Хоча французам не вдалося виграти, вони визнали, що свято вдалося. "Ми всі вдячні глядачам, які сьогодні прийшли на стадіон. Чесно кажучи, матч нас неабияк вимотав, все-таки фізично для нас це вже важко. Але приємно, що техніка залишилася на колишньому рівні", - сказав Зідан після гри.

Франція: Бартез (Лама, 34; Шарбоньє, 65), Блан (Дакур, 46), Лізаразю, Десайї (Богоссян, 44; Пірес, 53), Лебев, Тюрам (Канделя, 16; Келлер, 85), Карембю (Ламуші, 27), Зідан, Джоркаєфф (Трезеге, 60), Дешам (Діомед, 75), Гіварш (Дюгаррі, 16; Жюлі, 56).

Збірна світу: Цюбербюлер (Касагранде, 46), Єрро (Йоргенсен, 46), Фернанду Коуту, Р.Сонг, Ле Со (Ф. де Бур, 46), Бобан (Літманен, 46), Давідс, Накату (Леонардо, 46), Карпін (Сагіб, 46), Дзола (ван Хоойдонк, 31; Паулета, 62), Бутрагеньо (С. Андерсон, 31; Шукер, 62).