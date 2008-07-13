Кличко: я тепер маю вигляд справжнього боксера

Український боксер-важкоатлет Володимир Кличко після перемоги над американцем Тоні Томпсоном заявив, що він ще знає, хто буде його наступним суперником. Чемпіон світу за версіями IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO (Світова боксерська організація) пообіцяв вибрати опонента протягом двох тижнів, повідомляє Associated Press.

12 липня в Гамбурзі Клічко нокаутував Томпсона в 11-му раунді і захистив титули, що належали йому. Американець зустрічався з українським боксером на правах офіційного претендента на звання чемпіона WBO. IBF заявляє, що Кличко зобов`язаний провести поєдинок з її претендентом - росіянином Олександром Повєткіним.

Коментуючи перебіг бою з Томпсоном, Кличко сказав, що на початку зустрічі він не міг знайти свій ритм, а його джеб (прямий удар з "передньої", у випадку Кличка - лівої, руки) не спрацьовував. Українець зазначив, що йому довелося "перейти до плану Б" і частіше вдаватися до ударів правою рукою. За словами чемпіона світу, поєдинок з Томпсоном вийшов для нього непростим, але Кличко оцінює цю обставину як радісну. "Мені вже давно не ставили синців, тож тепер я маю вигляд справжнього боксера", - цитує його Лента.ру.

Тоні Томпсон визнав перевагу Клічко і сказав, що наприкінці бою почувався втомленим. "Він зробив те, що мав робити великий чемпіон - використав свою перевагу, коли я був послаблений. Зараз у мене болить тільки серце - бо програв", - сказав американець.

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