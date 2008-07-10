Президент ФІФА застеріг, що перенесе ЧС-2010 до іншої країни

Президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Йозеф Блаттер заявив, що чемпіонат світу 2010 року може бути перенесений з Південно-Африканської Республіки до однієї з трьох країн, які готові прийняти турнір, повідомляє ВВС Sport. Про які конкретно країни йдеться, Блаттер не уточнив.

Президент ФІФА зазначив, що рішення про перенесення турніру може бути ухвалене в надзвичайній ситуації.

8 липня футбольні інстанції ПАР ухвалили не проводити матчі Кубка Конфедерацій влітку 2009 року на стадіоні Port Elizabeth, оскільки спортивна споруда не буде готова вчасно.

Наразі підготовка ПАР до чемпіонату світу 2010 року далека від завершення: будівництво кількох стадіонів заморожене, не опрацьована система безпеки, є складнощі з транспортом. Також стало відомо, що витрати на будівництво спортивних споруд будуть приблизно в півтора рази вищі, ніж спочатку планувалося.

За словами Блаттера, будь-якій з трьох країн, куди може бути перенесений турнір, потрібно не більше року на підготовку до проведення чемпіонату світу.

Блаттер вже не вперше каже про можливість перенесення ЧС-2010 з ПАР. Зокрема, він заявив про це в квітні 2007 року. Блаттера не влаштувало відставання ПАР від графіка будівництва стадіонів. Серед претендентів на проведення турніру президент ФІФА тоді назвав Англію, Іспанію, Австралію, США, Мексику і Японію

Лента.ру