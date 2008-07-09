Китайське телебачення вперше працюватиме в прямому ефірі

Під час Пекінської Олімпіади державне телебачення Китаю вперше в своїй п`ятидесятирічній історії працюватиме в прямому ефірі, повідомляє Лента.ру з посиланням на Сіньхуа.

За словах Цзян Хепіна, який очолює спортивний канал Центрального телебачення Китаю, під час трансляції картинки з Олімпійських Ігор не буде використана 30-секундна затримка зображення, як це робиться зазвичай. Як зазначив Цзян Хепін, китайські глядачі зможуть побачити події Олімпіади одночасно з рештою всього світу.

Держава і Комуністична партія суворо контролюють зміст радіо- і телепрограм, що транслюються на території Китаю. Це стосується навіть спортивних змагань, які відбуваються за межами країни. Наприклад, футбольні матчі Євро-2008 китайські глядачі бачили із запізненням у кілька хвилин порівняно з європейськими.

Як очікується, за Пекінською Олімпіадою, що відкривається 8 серпня, спостерігатимуть по телевізору близько чотирьох мільярдів людей, тобто приблизно дві третини населення планети.