Жан Беленюк став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби

В Ризі (Латвія) завершився останній день змагань чемпіонату Європи з боротьби, де в змаганнях греко-римського стилю у ваговій категорії до 85 кг. перемогу здобув українець Жан Беленюк.

Наш спортсмен виграв золоту медаль в останній сутичці змагань.

Беленюк, який є чинним чемпіоном світу осінньої першості-2015, яка проходила в Лас-Вегасі (США), більш ніж впевнено пройшов всю дистанцію змагань у Ризі. В 1/8 фіналу українець виявився сильнішим за Крістофера Йоханссона (Швеція) - 5:0. у чвертьфіналі він поборов Дениса Кудлу з Німеччини - 6:1, у півфіналі була сильнішим за Лаумітіса Адомайтіса з Литви - 2:1, а у вирішальній сутичці здолав Роберта Кабілашвілі з Грузії - 5:2.

Таким чином, Беленюк став дворазовим чемпіоном Європи.

Всього, за підсумками чемпіонату Європи, на рахунку збірної України у всіх стилях боротьби - жіночій вільній та греко-римській - 14 нагород.

Чемпіонат Європи проходив у Ризі з 7 по 13 березня.