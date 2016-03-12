Чемпіонат світу з шахів, Музичук - Іфань, 8-а партія: відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові пройде 8-а партія матчу за звання чемпіона світу з шахів, в якому Марія Музичук зустрічається з Хоу Іфань з Китаю.

Музичук в цій партії буде грати білими фігурами.

Рахунок матчу на даний момент - 4,5:2,5 очки на користь Іфань.

У семи попередніх партіях Іфань двічі виграла (по разу - білими і чорними фігурами) і п'ять партій завершилися внічию. Таким чином, для того щоб вирівняти становище Музичук необхідно перемагати сьогодні і сподіватися на успішний виступ в останніх двох партіях.

Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, відбудеться тай-брейк.

Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня.