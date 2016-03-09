Іфань виграла у Музичук чорними партію матчу за звання чемпіона світу з шахів

У Львові завершилася 6-а партія матчу за звання чемпіона світу з шахів серед жінок, в якій китаянка Хоу Іфань чорними фігурами обіграла Марію Музичук, повідомляє офіційний сайт змагань.

Рахунок у матчі став 4:2 на користь Іфань.

Музичук не змогла скористатися перевагою кольору граючи білими і визнала свою поразку після того, як суперниці зробили по 38 ходів.

Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, відбудеться тай-брейк.

Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня.