Іфань виграла у Музичук чорними партію матчу за звання чемпіона світу з шахів
19:22, 09 березня 2016Спорт
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Китаянка збільшила свою перевагу в загальному рахунку матчу до двох очок.
lviv2016.fide.com
У Львові завершилася 6-а партія матчу за звання чемпіона світу з шахів серед жінок, в якій китаянка Хоу Іфань чорними фігурами обіграла Марію Музичук, повідомляє офіційний сайт змагань.
Рахунок у матчі став 4:2 на користь Іфань.
Музичук не змогла скористатися перевагою кольору граючи білими і визнала свою поразку після того, як суперниці зробили по 38 ходів.
Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, відбудеться тай-брейк.
Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня.
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