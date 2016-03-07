Одна з найкращих тенісисток світу росіянка Шарапова попалася на допінгу

В організмі спортсменки знайдений препарат мельдоний, повідомила сама Шарпова на екстреній прес-конференції в Лос-Анджелесі, повідомляє Lenta.ru.

«Я провалила допінг-тест під час Відкритого чемпіонату Австралії. Лист про це від Міжнародної федерації тенісу (ITF) я отримала кілька днів тому. В моїй крові виявили мельдоний. Приймала цей препарат протягом 10 років, він був легальний. З 1 січня 2016 року він опинився під забороною, про що я не знала. Це моя помилка, і я несу повну відповідальність за це. Я підвела своїх фанатів і свою сім'ю. Не знаю, які будуть наслідки. Я не хочу завершувати кар'єру таким чином. Сподіваюся, що у мене буде ще шанс грати в теніс», — заявила спортсменка.

28-річна спортсменка не виходила на корт з 26 січня, коли програла американці Серені Вільямс у чвертьфінальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).

Екс-перша ракетка рейтингу суперзірка світового тенісу Марія Шарапова протягом кар'єри виграла всі турніри "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат Астралії, Франції (двічі), США і найпрестижніший і найпопулярніший у світі тенісу Вімблдонський турнір.