У фіналі чемпіонату світу зі стрільби з луку українець Іваницький здолав співвітчизника Макаревича

У фінальному поєдинку зійшлись двоє наших співвітчизників - Георгій Іваницький та Сергій Макаревич, повідомляє прес-служба НОК України.

Перемогу здобув більш досвідчений Георгій Іваницький. Чемпіон та призер І Європейських ігор в Баку здолав свого партнера по збірній з рахунком 7-3 (30:29, 29:28, 29:29, 27:30, 29:28).

Третє місце й бронзову медаль виборов американець Бреді Еллісон.

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав медалістів світової першості, їх тренерів та Федерації стрільби із луку України, побажавши нових яскравих перемог та успішної підготовки до олімпійського Ріо-де-Жанейро.