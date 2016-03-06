Світоліна виграла тенісний турнір у Куала-Лумпурі

У вирішальному поєдинку вона обіграла Ежені Бушар з Канади з рахунком 6:7 (5), 6:4, 7:5.

Матч вийшов вкрай драматичним і дуже довгим, так як йшов протягом практично всього дня.

Гра розпочалася о 12.00 за київським часом і завершилася через шість (!) годин. Виною всьому погода в Малайзії - матч переривався через дощ чотири рази.

У першій партії суперниці так і не зуміли визначити найсильнішого в основні 12 геймів, а на тай-брейку трохи більш вдалою виявилася канадка, яка виграла вирішальний гейм з рахунком 7:5.

Втім, у наступних двох партіях більше щастило українці. Незважаючи на нервову гру і постійні обміни брейками, українці вдалося створити собі перевагу у другій партії (6:4) і зробити "зайвий" брейк в самій кінцівці третього вирішального сету. При рахунку 5:5 вона зуміла виграти два гейми поспіль і оформити перемогу в матчі та турнірі в цілому.

Таким чином, українка виграла 4-й турнір серії WTA в кар'єрі і перший у сезоні-2016.