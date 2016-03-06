Музичук та Іфань зіграли внічию у четвертій партії матчу за шахову корону

У Львові завершилася четверта партія матчу за звання чемпіона світу з шахів серед жінок, в якому українка Марія Музичук зіграла внічию з Хоу Іфань з Китаю.

Українка в цій партії грала чорними фігурами.

Сьогоднішня партія проходила досить швидко, але вмістила у себе багато подій. Зокрема, українка втратила дві фігури і пішака, але зуміла створити загрозу своєю турою королю суперниці. А після 21-го ходу, коли чорні оголосили вічний шах білому королю, суперниці потиснули одна одній руки.

Таким чином, рахунок в матчі став 2,5:1,5 очка на користь китаянки.

Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, відбудеться тай-брейк.

Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня.