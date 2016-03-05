Шахи, матч за звання чемпіона світу, Музичук - Іфань, 3-я партія: відео онлайн-трансляція
15:32, 05 березня 2016Спорт
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У Львові триває матч за світову шахову корону.
lviv2016.fide.com
Сьогодні у Львові проходить третя партія матчу за звання чемпіона світу з шахів серед жінок, в якому Марія Музичук грає з Хоу Іфань з Китаю.
У цій партії Музичук буде гратиме білими фігурами.
У перших двох партіях українка спочатку не зуміла скористатися перевагою кольору на старті матчу, а потім програла чорними.
Рахунок у матчі, на даний момент, 0,5:1,5 на користь Іфань.
Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, відбудеться тай-брейк.
Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня.
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