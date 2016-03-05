Шахи, матч за звання чемпіона світу, Музичук - Іфань, 3-я партія: відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить третя партія матчу за звання чемпіона світу з шахів серед жінок, в якому Марія Музичук грає з Хоу Іфань з Китаю.

У цій партії Музичук буде гратиме білими фігурами.

У перших двох партіях українка спочатку не зуміла скористатися перевагою кольору на старті матчу, а потім програла чорними.

Рахунок у матчі, на даний момент, 0,5:1,5 на користь Іфань.

Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, відбудеться тай-брейк.

Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня.