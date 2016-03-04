Теодорідіс замінив новообраного президента ФІФА Інфантіно на посаді генсека УЄФА
13:57, 04 березня 2016Спорт
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Теодор Теодорідіс призначений тимчасовим генеральним секретарем Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), замінивши на цьому посту нового президента ФІФА Джанні Інфантіно.
gazzetta.gr
Відповідне рішення було прийнято на виконкомі організації у п'ятницю, повідомляє ТАСС.
"Сьогодні Джанні Інфантіно покинув пост генсека УЄФА, на його місце рекомендований Теодорідіс. Його кандидатура має бути затверджена на конгресі УЄФА, який пройде в травні", - повідомив раніше член виконкому УЄФА Франтішек Лауринець.
Засідання виконкому УЄФА відбулося в п'ятницю в Ньоні (Швейцарія).
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