Теодорідіс замінив новообраного президента ФІФА Інфантіно на посаді генсека УЄФА

Відповідне рішення було прийнято на виконкомі організації у п'ятницю, повідомляє ТАСС.

"Сьогодні Джанні Інфантіно покинув пост генсека УЄФА, на його місце рекомендований Теодорідіс. Його кандидатура має бути затверджена на конгресі УЄФА, який пройде в травні", - повідомив раніше член виконкому УЄФА Франтішек Лауринець.

Засідання виконкому УЄФА відбулося в п'ятницю в Ньоні (Швейцарія).