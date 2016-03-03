Збірна України з футболу зіграє товариські матчі у березні в Одесі та Києві

Президія Федерації футболу України затвердила місце проведення майбутніх товариських матчів, в яких національна збірна зустрінеться із командами Кіпру та Уельсу, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Поєдинок із Кіпром, що відбудеться 24 березня, вирішено провести на стадіоні «Чорноморець» в Одесі. 28 березня «синьо-жовті» проведуть контрольну зустріч з валлійцями на НСК «Олімпійський» у Києві.

Початок обох спарингів – о 21:00.

Товариські матчі головної команди країни зі збірними Кіпру та Уельсу є першим етапом підготовки підопічних Михайла Фоменка до фінальної частини чемпіонату Європи 2016 року, до старту якої залишилося вже менше 100 днів.

Євро-2016 відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня.