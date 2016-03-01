Відому українську лижницю Шевченко пограбували на 10 тисяч євро

Найтитулованiша українська лижниця Валентина Шевченко стала жертвою крадїїв, які поцупили весь iнвентар легендарної спортсменки, повідомляє Експрес.

"Халепа сталася у Броварах, -- розповiдає Валерiй Лесников, тренер Валентини Шевченко, -- Злочинцi розбили дверi гаража, де ми тримали iнвентар i винесли все, що було у примiщеннi: 50 пар лижiв, палицi, чоботи, шоломи i навiть масажний стiл. Загальна вартiсть поцупленого -- щонайменше десять тисяч євро. Найприкрiше, що з-помiж 50 пар лижiв 45 пар належали Валентинi Шевченко. Вона їх тестувала багато рокiв. Шкода, але моя вихованка залишилася без бойових лижiв. Ми написали заяву в полiцiю. Правоохоронцi уже знайшли три пари. Фактично, це нiщо. Нам потрiбен весь iнвентар, адже на рiзну погоду Валентина Шевченко мала окремi лижi".

З iменем Валентини Шевченко пов"язанi найгучнiшi успiхи збiрної України з лижних перегонiв. У 2009-у роцi вона стала бронзовою призеркою чемпiонату свiту на дистанцiї 30 кілометрiв. Спортсменка брала участь аж у п"ятьох Олiмпiадах, а на останнiх зимових Iграх у Сочi-2014 була прапороносцем нашої команди.