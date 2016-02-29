Українська футбольна Прем`єр-ліга офіційно затвердила формат наступного сезону

Учасники Загальних зборів Прем’єр-ліги після детального обговорення ухвалили рішення підтримати пропозицію Робочої групи з розробки формату змагань стосовно формули проведення турніру у Лізі Парі-Матч сезону 2016/17, повідомляє прес-служба УПЛ.

У наступному Чемпіонаті візьмуть участь 12 команд, а турнір складатиметься з 2-х етапів. На першому учасники проведуть двоколовий турнір, після чого розіб’ються на дві шістки, які поведуть боротьбу за медалі й місця в єврокубках та за збереження прописки у ПЛ відповідно.

Кількість набраних очок після першого етапу зберігається.