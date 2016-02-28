Українські каратисти завоювали три медалі на етапі Прем'єр-ліги
Спортсмени збірної України успішно виступили на етапі Прем'єр-ліги Карате 1 – серії турнірів, які проводить протягом сезону Всесвітня організація карате (WKF)
На турнірі в Шарм-еш-Шейху (Єгипет) одеситка Анастасія Степашко виграла золото у категорії понад 68 кг., повідомили УНІАН у прес-службі УФК.
Бронзові медалі завоювали львів'янка Катерина Крива (-50 кг) та одеситка Анжеліка Терлюга (-55 кг).
Варто відзначити позитивну динаміку і стабільність виступів українських каратистів у цьогорічній Прем'єр-лізі. На першому етапі сезону в Парижі (січень) в нашій скарбничці були дві нагороди – золото Ігоря Угнича (-60 кг) і срібло Анжеліки Терлюги, яку відверто засудили у фіналі проти іспанки Крістіни Феррер Гарсія.
Всього в календарі Прем'єр-ліги Карате 1 в 2016 році десять етапів, які пройдуть на різних континентах.
Наступний етап Прем'єр-ліги пройде у Роттердамі 19-20 березня. За результатами виступів українських спортсменів буде сформовано склад національної збірної на чемпіонат Європи, який пройде в Монпельє (Франція) у травні.