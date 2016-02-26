Інфантіно набрав найбільшу кількість голосів у першому турі виборів президента ФІФА
17:18, 26 лютого 2016Спорт
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За генсека УЄФА проглосовали 88 делегатів.
Reuters
У Цюріху (Швейцарія) на Конгресі ФІФА завершився перший тур виборів президента організації, за підсумками якого найбільшу кількість голосів отримав генеральний секретар Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Джанні Інфантіно.
Його кандидатуру підтримали 88 делегатів.
У свою чергу, шейх Сальман бен Ібрагім Аль Халіфа отримав 85 голосів, принц Йорданії Алі бен аль-Хусейн - 27, колишній заступник генерального секретаря ФІФА Жером Шампань - 7.
У другому турі для перемоги одного з кандидатів необхідно буде набрати більше половини голосів - 104 з 207-ми.
ФІФА сьогодні обирає нового президента
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