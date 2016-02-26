Порошенко привітав "Шахтар" з виходом у 1/8 фіналу Ліги Європи

відповідний запис він залишив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Наші оплески тобі, "Шахтар"! Блискуча гра!", - написав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" розгромив німецький "Шальке" на полі суперника в Гельзенкірхені з рахунком 3:0 і вийшов у 1/8 фіналу ЛЄ.

Президент України відомий своєю пристрастю до футболу і досить часто з'являється на матчах національної збірної України та клубних іграх в єврокубках.

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Зокрема, напередодні він побував на грі Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" - "Манчестер Сіті" в Києві, яку українська команда програла з рахунком 1:3.