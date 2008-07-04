"Челсі" запропонує Лемпарду рекордну зарплату

"Челсі" може запропонувати Френку Лемпарду рекордну для Прем`єр-ліги зарплату, щоб утримати півзахисника на "Стемфорд Бридж".

Схоже, що "Челсі" готовий платити Лемпарду 140 тисяч фунтів в тиждень, лише б утримати свого гравця подалі від "Інтера" і колишнього тренера "синіх" Жозе Моурінью.

За інформацією "Express", переговори про новий контракт зайшли в безвихідь, але Лемпард наступного тижня має зустрітися з новим тренером "Челсі" Луїсом Феліпе Сколарі.

Моурінью у свою чергу заявив, що "упевнений на 100 відсотків", що Лемпард наступного року приєднається до нього на "Сан Сіро".

Якщо "Челсі" дійсно піде на виплату рекордної платні, то Лемпард стане найбільш високооплачуваним британським футболістом, і майже зрівняється з Кака з "Мілана" як найбагатший гравець в Європі.

На даний момент в "Челсі" найбільше одержує Джон Террі, а Міхаель Баллак і Андрій Шевченко одержують близько 130 тисяч фунтів на тиждень.

Лемпард зараз відпочиває на яхті біля берегів Італії, і повинен повернутися в команду до понеділка, щоб почати передсезонну підготовку.

Раніше на цьому тижні Сколарі підписав контракт з Деку, тим самим поставивши майбутнє Лемпарда в клубі під питання.

Прибуття Деку розширить можливості півзахисту, в якому вже борються за місця Баллак, Клод Макелеле, Майкл Ессьєн, Джон Обі Мікел і Френк Лемпард, відзначає офіційний сайт ФК "Челсі".