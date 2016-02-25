Ребров про матч з "Мансіті": "Програли по праву, через свої помилки"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров прокоментував першу гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на післяматчевій прес-конференції.

"Я дмаю, що на жаль, ми по-праву програли сьогоднішню гру. Програли тільки через свої помилки, дали супернику використати свої помилки. Пропустили в першому таймі два голи, у другому заспокоїлися і навіть забили, але потім знову попустили... Було хвилювання, щоб ви, журналісти не говорили, адже це матч з такою сильною командою... Після першого тайму трохи заспокоїлися. Я радий, що перехопили ініціативу, але не до кінця".

Говорячи про те, чому бразилець Жуніор Мораєс вийшов на поле лише в другому таймі, тренер зазначив: "На жаль, Мораес отримав серйозну травму і не до кінця відновився. Вийшов на другий тайм, коли замінив Теодорчика. Зараз, за його словами тільки посилив травму. В принципі, це було видно по ходу гри".

Щодо того, що це була перша офіційна гра в новому сезоні, Ребров зазначив: "Суперник просто більш досвідчений і впевнений у собі. Минулого року ми обіграли іншу англійську команду у цей же період, в лютому... Сьогодні ми просто програли дуже сильній команді. Говорити про те, що ми програли через велику перерву в чемпіонаті і відсутність ігрової практики, напевно, просто негарно".

А оцінюючи вихід на поле Андрія Ярмоленка тренер зазначив: "Програла вся команда, і Андрій в тому числі. Я бачив, особливо у другому таймі, бажання Андрія... як і всієї команди. Я не хочу нікого виділяти. Я радий, що він вийшов на поле і нормально провів цей матч, не отримавши нових пошкоджень. Значить, в наступних матчах він буде продовжувати грати і прогресувати".

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" програло в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у Києві англійському "Манчестер Сіті" з рахунком 1:3.