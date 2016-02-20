Юні спортсмени відвідали Норвезький Олімпійський музей
Навчальна складова на II зимових Юнацьких Олімпійських іграх в Ліллехаммері не менш важлива, ніж спортивна і організатори змагань зробили все можливе, щоб атлети у вільний час від тренувань та змагань могли відвідати різні музеї, познайомитись з історією та культурою країни.
Найбільш популярною екскурсією серед атлетів є Норвезький Олімпійський музей, повідомляє прес-служба НОК України.
Це єдиний музей у Північній Європі, який представляє собою всю історію Олімпійських ігор. Тут зібрано понад 7000 експонатів за всю історію олімпізму починаючи з 776 р. до н.е. та закінчуючи II зимовими Юнацькими Олімпійськими іграми 2016 року.
Сама історія Ігор подана у сучасному інтерактивному форматі з різноманітними відеороликами та фотографіями. Окремо в музеї представлені зимові Олімпійські ігри, які Ліллехаммер приймав у 1994 році. Зокрема наші фігуристи Дмитро Шарпар та Володимир Бєліков, а також шеф місії української команди Анна Сорокіна і молодий посол Віра Передерій спробували себе у біатлоні.
Тож Норвезький Олімпійський музей заслуговує найвищої оцінки і припав до душі наших юним атлетам.