Юні спортсмени відвідали Норвезький Олімпійський музей

Найбільш популярною екскурсією серед атлетів є Норвезький Олімпійський музей, повідомляє прес-служба НОК України.

Це єдиний музей у Північній Європі, який представляє собою всю історію Олімпійських ігор. Тут зібрано понад 7000 експонатів за всю історію олімпізму починаючи з 776 р. до н.е. та закінчуючи II зимовими Юнацькими Олімпійськими іграми 2016 року.

Сама історія Ігор подана у сучасному інтерактивному форматі з різноманітними відеороликами та фотографіями. Окремо в музеї представлені зимові Олімпійські ігри, які Ліллехаммер приймав у 1994 році. Зокрема наші фігуристи Дмитро Шарпар та Володимир Бєліков, а також шеф місії української команди Анна Сорокіна і молодий посол Віра Передерій спробували себе у біатлоні.

Тож Норвезький Олімпійський музей заслуговує найвищої оцінки і припав до душі наших юним атлетам.