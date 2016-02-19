11 спортсменів збірної України візьмуть участь в ліцензійному до Олімпіади Кубку світу зі стрибків у воду
11:45, 19 лютого 2016Спорт
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Сьогодні в бразильському Ріо-де-Жанейро, який цього літа прийматиме Олімпійські ігри-2016, розпочинаються змагання ліцензійного Кубка світу зі стрибків у воду.
fina.org
На престижному старті українська команда представлена своїм потужним складом у кількості 11 спортсменів, повідомляє прес-служба НОК України.
Вже сьогодні в Ріо-де-Жанейро будуть розіграні перші комплекти нагород у синхронних стрибках з 10-метрової вишки серед жінок та у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну серед чоловіків.
Склад збірної України виглядає наступним чином:
Чоловіки - Олександр Горшковозов, Максим Долгов, Ілля Кваша, Олег Колодій.
Жінки - Вікторія Кесарь, Ганна Красношлик, Анастасія Недобіга, Анна Письменська, Юлія Прокопчук, Вікторія Сафонова, Олена Федорова.
Турнір триватиме до 27 лютого.
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