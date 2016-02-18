Гірськолижниця Пономаренко не змогла фінішувати в слаломі на Юнацьких олімпійських іграх

У Ліллехаммері (Норвегія) завершилися змагання в гірськолижному спорті в дисципліні "слалом" Юнацьких олімпійських ігор, де українка Марія Пономаренко не змогла фінішувати у другій спробі, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Наша спортсменка зуміла доїхати до фінішу в першій спробі, де показала результат 1 хвилина 09.25 секунди. Відставання від лідера склало 15.72 секунди. За підсумками цієї спроби наша спортсменка йшла на 34-му місці.

У другій спробі Пономаренко проїхала першу тимчасову відсічку з результатом 29.74 секунди (30-е місце), але за кілька метрів зійшла з дистанції і завершила змагання.

Чемпіоном Ігор у цьому виді програми стала Елін Дениот зі Швейцарії з результатом 1 хвилина 43.21 секунди. Друге місце на рахунку Алі Нуллмейери з Канади (1.59 секунди відставання), третє - Мети Хроват зі Словенії (2.65 сек.).