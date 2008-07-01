Збірна Росії утретє спробує обіграти іспанців

Новоспечений чемпіон Європи, збірна Іспанії, проведе з національною командою Росії товариський матч, повідомляє "Спорт-Експрес". У травні 2006 року росіяни під керівництвом Олександра Бородюка зіграли з іспанцями в Альбасете внічию - 0:0 і тоді ж домовилися про зустріч у відповідь. За словами президента РФС Віталія Мутка, попередня розмова про те, що збірна Іспанії приїде до Росії з візитом у відповідь, вже відбулася.

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