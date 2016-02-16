Андрій Гусін-молодший підписав контракт з київським "Динамо"

Вихованець Академії київського «Динамо» Андрій Гусін, який останні два сезони виступав за юнацьку команду дніпропетровського «Дніпра», підписав контракт з ФК «Динамо» (Київ), повідомляє прес-служба "Динамо".

Угода розрахована до кінця нинішнього сезону.

Зараз Андрій Гусін проходить підготовчий етап разом з командою «Динамо-2» і вже взяв участь у кількох контрольних матчах.

«Я радий, що повернувся в «Динамо», постараюся проявити себе тут якнайкраще і принести користь команді», - сказав Андрій після підписання контракту.

19-річний Андрій Гусін (народився 18 квітня 1996 року) грає на двох позиціях - опорний півзахисник і захисник. За останні два сезони у складі «Дніпро» U-19 провів 26 матчів, забив 2 голи.

Андрій Андрійович Гусін - син екс-футболіста «Динамо» і збірної України Андрія Леонідовича Гусіна, який виступав за «Динамо» у 1994-2005 роках. Андрій Гусін-старший загинув у Києві 17 вересня 2014-го року, розбившись на мотоциклі на автодромі «Чайка».