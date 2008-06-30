Німці зробили помилку на Євро-2008, коли дозволили іспанцям грати?

Чемпіоном Європи з футболу 2008-го року стала Іспанія. Національна збірна цієї країни обіграла в неділю у Відні Німеччину з рахунком 1:0. Гол у ворота німецької команди на 33 хвилині забив Фернандо ТОРРЕС.

Як передає «Німецька хвиля», тренер німецьких футболістів Йоахім ЛЬОВ визнав, що його команда зробила низку помилок: «Перші 15-20 хвилин ми тримали гру під контролем, але потім втратили ініціативу. Якщо робиш помилки і дозволяєш іспанцям грати, то бачиш, яку потужна в них команда. В другій половині гри ми намагалися натиснути на суперника, але так і не змогли скористатися шансами».