Українські саночники не змогли поборотися за награди Юнацьких олімпійських ігор

В Ліллехаммері (Норвегія) завершились змагання Юнацьких олімпійських ігор з саного спорту у дівчат в одиночних санях та у юнаків в двомісних санях, де спортсмени збірної України не змогли піднятися вище 10-го місця, повідомляє офіційний сайт змагань.

В одиночних змаганнях Олена Смага подолала дистанцію за дві спроби з загальним результатом 1 хвилина 47.492 секунди, відставши від переможниці на 1.466 сек.

Чемпіонкою Ігор в цьому виді програми стала Бруук Епшікрум з Канади, призерами - Джессіка Тібель з Німеччини та Мадлен Ігл з Австрії.

У змаганнях юніорів-двійок Андрій Лисецький - Мирослав Левкович посіли останнє 13-е місце з загальним результатом у двох спробах 1 хвилина 50.967 секунди. Відставання від переможців склало 6.707 секунди.

Чемпіонами Ігор став дует з Італії, призерами - спортсмени з Німеччини та Росії.