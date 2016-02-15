Екс-футболіст київського "Динамо" Саленко застеріг російських фанатів від поїздки в Туреччину

Колишній нападник київського "Динамо" і турецького «Істанбулспора» Олег Саленко застеріг вболівальників московського «Локомотива» від поїздки в Стамбул на матч 1/16 фіналу Ліги Європи з «Фенербахче», повідомляє Чемпіонат.

«Вболівальники в Стамбулі всі однакові. Ревно вболівають за свою команду. На такому рівні футболісти повинні абстрагуватися від цього. Пам'ятаю, коли виступав за київське «Динамо», приїжджали на «Камп Ноу». Повний стадіон – 120 тис. глядачів. Перші хвилини колотить, а потім заспокоюєшся», - зазначає Саленко.

«З російськими вболівальниками в Стамбулі може статися все що завгодно. Враховуючи напружені відносини між двома країнами, не раджу фанатам вирушати в Туреччину. В разі невдалого результату для «Фенербахче» провокацій буде ще більше. Коли виступав у Туреччині, жив в районі, де розташовувалася база «Галатасарая». Пам'ятаю, після двох поспіль поразок вболівальники оточили базу і два дні не випускали футболістів. Для мене це було шоком», — зазначив Саленко.

Матч "Фенербахче" - "Локомотив" відбудеться у вівторок, 16 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який, як заявили в Анкарі, порушив повітряний простір Туреччини.

Повідомлялося, що російський літак Су-24 декілька раз попередили англійською та російською мовами, перш ніж той вдерся в турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігає Москви, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

Після цього відносини двох країн різко погіршилися: Росія ввела стосовно Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".