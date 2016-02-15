Гімнастка Різатдінова виграла п'ять золотих медалей на турнірі в Естонії

В Тарту (Естонія) завершився традиційний турнір з художньої гімнастики Miss Valentine, де українська гімнастка Ганна Різатдінова завоювала п'ять золотих медалей з п'яти можливих, повідомляє прес-служба Федерації гімнастики України.

Лідер української збірної виграла змагання у багатоборстві та усіх чотирьох фіналах. Крім того, дві срібні нагороди (вправи з обручем і м'ячем) та одна бронзова (стрічка) на рахунку Вікторії Мазур. Разом з тим, у фінал вправи з булавами Мазур не кваліфікувалася. Через помилку в цій вправі в багатоборстві вона стала лише п'ятою в абсолютній першості.

У свою чергу, в групових вправах збірна України двічі піднімалася на перше місце у багатоборстві та у фіналі з п'ятьма стрічками. У вправі з обручами і булавами команда посіла 2-е місце.

У змаганнях юніорок Альона Дяченко стала третьою у вправі з обручем, а Христина Погранична завоювала дві нагороди - "срібло" у вправі з обручем і бронзу - зі скакалкою.