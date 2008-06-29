10 кращих гравців Євро-2008

На офіційному сайті Євро-2008 оприлюднено десятку кращих гравців турніру.

Збірна Іспанії в десятці представлена чотирма гравцями, збірна Німеччини - двома, Росія, Туреччина, Хорватія і Голландія – по одному.

Цікаво, що гравці іспанської команди, яких зарахували в топ-десятку, представляють всі ігрові лінії: воротар Ікер Касильяс, захисник Карлес Пуйоль, півзахисник Маркос Сенна і нападаючий Давид Вілья.

З команди Німеччини до списку кращих гравців турніру потрапили два півзахисники: Міхаель Баллак і Бастіан Швайнштайгер.

Також до десятки ввійшли росіянин Андрій Аршавін, турок Хаміт Алтинтоп, хорват Лука Модрич і голландець Веслі Снейдер.

Символічна збірна Євро-2008 і кращий гравець турніру за офіційною версією будуть названі після закінчення чемпіонату у понеділок, 30 червня.