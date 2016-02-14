Біатлоніст Телень увійшов у Топ-15 спринтерської гонки юнацьких Ігор

В Ліллехаммері завершилася чоловіча спринтерська гонка з біатлону в рамках Юнацьких олімпійських ігор, в якій українець Сергій Телень зайняв 15-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен не зміг вразити всі мішені на вогневих рубежах, допустивши один промах у стрільбі лежачи і два - на стійці. У підсумку, його відставання від переможця склало 1 хвилина 31,6 секунди.

У свою чергу, Юрій Ситник посів 43-е місце, допустивши відразу сім промахів на стрільбі - 3+4. Відставання спортсмена склало 3 хвилини 42.8 секунди.

Переможцем гонки сал француз Эмельен Клауді з результатом 19 хвилин 01,5 секунди (0 промахів). До числа призерів потрапили Сіверт Гутторм Баккерн з Норвегії (+7,1 секунди, 2 промахи) та Єгор Тутмін з Росії (+18,0, 2).