Український лижник Орлик дійшов до півфіналу спринту юнацької Олімпіади

У Ліллехаммері (Норвегія) завершився розіграш перших двох комплектів нагород в лижному спринті, де в чоловічих змаганнях Андрій Орлик дійшов до півфіналу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен посів у цій гонці 5-е місце з результатом 3 хвилини 12,21 секунди. Він на 9,86 секунди відстав від переможця півфіналу норвежця Томаса Хелланда Ларсена.

Чемпіоном Ігор у цьому виді програми став Магнус Кім з Південної Кореї, який показав у фіналі результат 2 хвилини 59,56 секунди. Призерами стали Ларсен (1,17 сек. відставання) і Лаурі Манніла з Фінляндії (2,28 сек.).

Трохи раніше першим чемпіоном Ігор в Ліллехаммері стала Моа Лундгрен зі Швеції - 3 хвилини 26,35 секунди. До числа призерів потрапили ще одна шведка Йоханна Хагстрем (1,74 секунди відставання) і Лаура Шамо з Франції (3,21).

Як повідомляв УНІАН, II зимові Юнацькі Олімпійські ігри проходять з 12 по 21 лютого. 1100 спортсменів з 71 країни у віці від 14 до 18 років розіграють 70 комплектів нагород і візьмуть участь в 150 активностях, які пропонує культурно-освітня програма.